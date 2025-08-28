Transfernews: Nicht zum FC Bayern! Woltemade kurz vor Wechsel

Felix Kunkel 28.08.2025 • 19:14 Uhr Monatelang arbeitete der FC Bayern an einem Transfer von Nick Woltemade. Jetzt zieht es den Nationalspieler übereinstimmenden Berichten zufolge auf die Insel.

Neue Entwicklung im Poker um Nick Woltemade! Monatelang bemühte sich der FC Bayern vergeblich um den Nationalspieler vom VfB Stuttgart - jetzt zieht es diesen übereinstimmenden Berichten zufolge in die Premier League.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie die Daily Mail zuerst berichtete, sollen sich die Schwaben mit Champions-League-Teilnehmer Newcastle United über einen Wechsel von Woltemade einig sein.

Laut Sky sollen als Ablösesumme 85 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Zusatzzahlungen fällig werden. Woltemade habe sich bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet und befinde sich auf dem Weg nach Großbritannien.

Laut Transferinsider Fabrizio Romano soll der Medizincheck noch innerhalb der nächsten 24 Stunden stattfinden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wende im Woltemade-Poker steht bevor

Wenige Tage vor Ende des Transferfensters wäre der Wechsel auf die Insel die nächste überraschende Wende in der Saga um den Senkrechtstarter: VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle hatte die zähen Verhandlungen mit Rekordmeister Bayern München vor dem Supercup-Duell der beiden Teams für beendet erklärt.

„Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen“, hatte er unter anderem gesagt.

Stuttgart lehnte mehrere Bayern-Angebote ab

Die Münchner hatten zuvor wochenlang versucht, Woltemade zu verpflichten, die finanziellen Vorstellungen der Klubs lagen aber zu weit auseinander. Der Pokalsieger Stuttgart lehnte während der Verhandlungen mehrere Angebote des Meisters ab.

Die Forderung des VfB soll zuletzt bei 75 Millionen Euro gelegen haben, ehe Wehrle öffentlich die finale Absage erteilte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei Newcastle könnte Woltemade auf Angreifer Alexander Isak folgen, der unbedingt zum FC Liverpool wechseln will und den Magpies bereits Wortbruch vorwarf.

-----