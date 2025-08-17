BVB buhlt um City-Juwel - Vergleich mit Messi

Borussia Dortmund hat die Fühler nach Mittelfeld-Juwel Claudio Echeverri ausgestreckt.
BVB buhlt um City-Juwel
Für den Argentinier, der noch bis 2028 bei Manchester City unter Vertrag steht, haben die Schwarz-Gelben nach SPORT1-Informationen bereits ein erstes Angebot abgegeben. Dabei handelt es sich um eine Leihe mit Kaufoption.
Echeverri als Ersatz für Chukwuemeka
Echeverri wird in Dortmund als Ersatz für Carney Chukwuemeka gehandelt. Eine Weiterverpflichtung von Chukwuemeka gestaltet sich kompliziert. Der BVB hat dem FC Chelsea jüngst ein verbessertes Angebot für eine Leihe samt Kaufpflicht in Höhe von 17,5 Millionen Euro unterbreitet - ist damit jedoch abgeblitzt. Die Blues fordern mindestens 20 Millionen Euro.
Daher bemüht sich der BVB nun um Echeverri. Der offensive Mittelfeldspieler passt perfekt ins Anforderungsprofil von Trainer Niko Kovac und in das der BVB-Bosse.
Der nächste Messi?
Neben Dortmund ist auch der FC Girona an Echeverri interessiert. Der Argentinier kam unter Pep Guardiola in der vergangenen Saison kaum zur Geltung und soll nun verliehen werden. Laut Sky ist man bei den Citizens allerdings noch nicht vollends überzeugt, dass Dortmund die beste Option für den 19-Jährigen darstellt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Echeverri wurde beim argentinischen Traditionsklub River Plate ausgebildet und sorgte 2023 bei der U17-WM für Furore. In seinem Heimatland wurde er schon mit Lionel Messi verglichen. 2024 wechselte er schließlich nach Manchester. Sein Marktwert beträgt laut dem Portal transfermarkt.de 18 Millionen Euro.