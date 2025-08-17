BVB buhlt um City-Juwel - Vergleich mit Messi

Julius Schamburg , Manfred Sedlbauer 17.08.2025 • 21:13 Uhr Borussia Dortmund bemüht sich intensiv um die Dienste von Claudio Echeverri. In seiner Heimat wurde das Mittelfeld-Juwel schon mit Lionel Messi verglichen.

Borussia Dortmund hat die Fühler nach Mittelfeld-Juwel Claudio Echeverri ausgestreckt.

Für den Argentinier, der noch bis 2028 bei Manchester City unter Vertrag steht, haben die Schwarz-Gelben nach SPORT1-Informationen bereits ein erstes Angebot abgegeben. Dabei handelt es sich um eine Leihe mit Kaufoption.

Echeverri als Ersatz für Chukwuemeka

Echeverri wird in Dortmund als Ersatz für Carney Chukwuemeka gehandelt. Eine Weiterverpflichtung von Chukwuemeka gestaltet sich kompliziert. Der BVB hat dem FC Chelsea jüngst ein verbessertes Angebot für eine Leihe samt Kaufpflicht in Höhe von 17,5 Millionen Euro unterbreitet - ist damit jedoch abgeblitzt. Die Blues fordern mindestens 20 Millionen Euro.

Daher bemüht sich der BVB nun um Echeverri. Der offensive Mittelfeldspieler passt perfekt ins Anforderungsprofil von Trainer Niko Kovac und in das der BVB-Bosse.

Der nächste Messi?

Neben Dortmund ist auch der FC Girona an Echeverri interessiert. Der Argentinier kam unter Pep Guardiola in der vergangenen Saison kaum zur Geltung und soll nun verliehen werden. Laut Sky ist man bei den Citizens allerdings noch nicht vollends überzeugt, dass Dortmund die beste Option für den 19-Jährigen darstellt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)