"Ich habe davon geträumt, hierher zu kommen"

Johannes Behm 19.08.2025 • 18:02 Uhr Luis Díaz spricht über seinen „unglaublichen” Start beim Supercup, bittet um Geduld und bezeichnet seinen Wechsel zu Bayern München als „großes Wagnis“.

Nach seinem Pflichtspiel-, Tor- und Titel-Debüt hat Bayern Münchens Königstransfer Luis Díaz über seinen Wechsel von Liverpool nach München gesprochen - und diesen als „großes Wagnis“ bezeichnet.

„Ich bin sehr glücklich und zufrieden damit, wie dieses Wochenende gelaufen ist“, sagte der 28-Jährige nach dem Supercup-Sieg (2:1) gegen den VfB-Stuttgart, bei dem er selbst per Kopf getroffen hatte, bei ESPN: „Es mein erstes offizielles Spiel, mein erstes Tor und mein erster Titel.“

„Ich habe davon geträumt, hierherzukommen, große Dinge zu erreichen und mein Bestes zu geben. Ich versuche, den Fußball zu genießen“, fuhr der kolumbianische Nationalspieler, dessen Ablöse sich auf maximal 75 Millionen Euro beläuft, fort.

„Es war ein großes Wagnis, und ich bin dem Management sehr dankbar, dass es sich bei mir gemeldet und mir Vertrauen geschenkt hat“, sagte Díaz zudem und nahm sich selbst in die Pflicht: „Es liegt immer an mir, auf dem Spielfeld abzuliefern und meinen Beitrag zu leisten.“

„Auf diese Weise zu starten, ist unglaublich“

Über den erfolgreichen Start beim Supercup zeigte er sich überglücklich: „Auf diese Weise zu starten und mit meinen Teamkollegen zusammen zu sein, ist unglaublich.“

Sein Bundesliga-Debüt wird aller Voraussicht nach beim Eröffnungsspiel gegen Leipzig (Freitag, 20.30 Uhr im LIVETICKER) folgen. „Ich hoffe, dass ich ein gutes Debüt haben werde“, sagte er vorab, bat aber auch um Geduld: „Ich bin erst seit etwa zwei Wochen hier im Verein und brauche Zeit, um mich einzuleben.“