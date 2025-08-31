Effenberg kritisiert Woltemade: "Finde ich nicht korrekt"

SPORT1 31.08.2025 • 12:30 Uhr Nick Woltemade wollte unbedingt zum FC Bayern - bis Newcastle kam. Stefan Effenberg hinterfragt den schnellen Sinneswandel.

Stefan Effenberg hat im Zuge des Wechsels von Nick Woltemade zu Newcastle United Kritik am Verhalten des Stürmers geäußert.

„Mich hat irritiert, dass Nick immer gesagt habe, ich möchte unbedingt zum FC Bayern. Jetzt auf einmal kommt Newcastle und Woltemade unterschreibt“, sagte Effenberg am Sonntag im Doppelpass auf SPORT1 und bezog sich dabei auf entsprechende Medienberichte.

„Ich glaube, wir hatten alle das Gefühl, dass er bei Stuttgart bis zur WM bleibt und dann zu Bayern wechselt. Dann zählen seine Worte, dass er unbedingt zu Bayern will, ja nicht wirklich. Er hat doch bei den VfB-Boss vorgesprochen, dass er unbedingt nach München will. Das irritiert mich und das finde ich nicht korrekt. Ob er das jetzt war oder sein Berater, damit komme ich persönlich nicht so klar“, befand der SPORT1-Experte.

Effenberg zweifelt an Woltemade-Wechsel

Grundsätzlich hätte Effenberg den deutschen Nationalstürmer gerne noch ein weiteres Jahr beim VfB Stuttgart gesehen.

„Ich glaube, dass er besser beim VfB Stuttgart aufgehoben wäre bis zur WM und dann sein großer Traum beim FC Bayern in Erfüllung gegangen wäre“, erklärte der ehemalige Kapitän der Münchner: