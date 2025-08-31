FC Bayern: Doch noch Hoffnung im Transfer-Krimi um Jackson?

SPORT1 31.08.2025 • 09:10 Uhr Max Eberl hat den Transfer von Nicolas Jackson eigentlich schon abgeschrieben. Doch der Chelsea-Stürmer will wohl noch nicht aufgeben.

Ein letztes Fünkchen Hoffnung für den FC Bayern? Am Samstagabend nach dem 3:2-Erfolg gegen Augsburg hatte Max Eberl erklärt, dass man Nicolas Jackson und seinen Berater wohl oder übel nach London zurückschicken müsse.

Wie Sky nun berichtet, befinden sich der 24 Jahre alte Stürmer und sein Agent Ali Barat am Sonntagmorgen allerdings nach wie vor in München. Gemeinsam versuche man alles, um Chelsea doch noch von der bereits ausgehandelten Leihe zu überzeugen.

Stürmer Jackson wolle nach wie vor unbedingt zum FC Bayern, noch am Morgen sollen demnach neue Gespräche mit Chelsea stattfinden.

FC Bayern droht ein Transfer-Fiasko

Jackson war am Samstag von London nach München zum Medizincheck gereist. Der FC Bayern und Chelsea waren sich über eine Leihe mit einer Gebühr von 15 Millionen Euro und einer anschließenden Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro einig.

Dann verletzte sich bei Chelseas 2:0-Sieg gegen Fulham allerdings Stürmer Liam Delap, woraufhin die Londoner der Jackson-Leihe plötzlich einen Riegel vorschoben und den Senegalesen zurückbeorderten.