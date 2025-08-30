Fußballtransfers: Irre Entwicklung bei Bayern-Leihe

Johannes Behm , Stefan Junold 30.08.2025 • 17:46 Uhr Die Leihe von Chelseas Nicolas Jackson zum FC Bayern droht im letzten Moment zu platzen. Eine Verletzung soll Chelsea zum Umdenken gebracht haben.

Es bahnt sich offenbar eine irre Wende beim vermeintlich sicheren Transfer von Nicolas Jackson zum FC Bayern München an. Wie Medien übereinstimmend berichten, will der FC Chelsea die geplante Leihe im letzten Moment abbrechen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Hintergrund sei die Verletzung von Blues-Stürmer Liam Delap. Der 22-Jährige musste am Samstag beim 2:0 gegen Fulham in der 16. Minute ausgewechselt werden. Als Folge soll der Klub Jackson dazu aufgefordert haben, zurück nach London zu kommen. Das englische Portal The Athletic berichtete zuerst über die geplante Wende.

„Liam Delap wird wegen dieser Verletzung voraussichtlich sechs bis acht Wochen ausfallen“, hatte Trainer Enzo Maresca nach dem Sieg seiner Mannschaft bei TNT Sports angekündigt.

Eberl: „Kann nicht sagen, was los ist“

Jackson, für den Bayern eine Leihgebühr von 15 Millionen Euro gezahlt hätte, wird deswegen vermutlich als Ersatz bei seinem Stammverein gebraucht - und soll daher keine Freigabe für den Wechsel zum deutschen Rekordmeister erhalten.

„Transfers sind dann in trockenen Tüchern, wenn Unterschriften da sind“, sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl vor der Partie beim FC Augsburg bei Sky: „Der Junge ist da, jetzt schauen wir, was passiert. Wir werden uns damit nach dem Spiel in Ruhe beschäftigen.“

„Bei einem Transfer plant man, diskutiert, verhandelt, einigt sich und dann sollte eigentlich nichts passieren“, fuhr Eberl fort: Es passieren aber immer außergewöhnliche Dinge. Ich kann selbst nichts sagen, was genau los ist. Wir beschäftigen uns nach dem Spiel damit. Das Leben ist kein Konjunktiv, das Leben ist Realität.“