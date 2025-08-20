FC Bayern: Top-Talent Wanner kurz vor Wechsel

Stefan Kumberger , Johannes Vehren 20.08.2025 • 15:37 Uhr Paul Wanner steht kurz vor einem Abgang beim FC Bayern. Im Gegensatz zu anderen Talenten soll der 19-Jährige verkauft werden.

Kommt es zur Wende bei Paul Wanner vom FC Bayern? Wie Sky vermeldet hat, wechselt der 19-Jährige in die Niederlande zur PSV Eindhoven. SPORT1 weiß, dass der Deal sich tatsächlich auf der Zielgeraden befindet, wenngleich er noch nicht ganz fixiert ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

Noch Anfang August erklärte Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen: „Aus unseren Dreiergesprächen, die wir regelmäßig haben, steht Paul mit auf der Liste für die neue Saison.“

Eberl legte bei Wanner nach

Tags darauf legte Eberl nach und verkündete: „Stand heute wüsste ich keinen Grund, warum er nicht über den 1. September bei uns ist. Er hat einen Platz bei uns, um uns zu helfen.“

Allerdings: Bereits zu diesem Zeitpunkt berichtete SPORT1, dass die Situation des U21-Nationalspielers weiterhin offen war. Eine Leihe stand im Raum - aber auch ein Verkauf war nicht vollkommen ausgeschlossen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bayern wohl mit Rückkaufoption

Nun kommt es zum vorerst endgültigen Abschied von Wanner aus München. Laut Sky soll es bereits eine Einigung zwischen allen Parteien geben und sich die Ablösesumme auf 15 Millionen Euro zuzüglich Boni belaufen.