FC Bayern: Wanner-Abgang? Eberl bezieht vielsagend Stellung

SPORT1 21.08.2025 • 10:52 Uhr Paul Wanner steht kurz vor einem Abgang vom FC Bayern. Sportvorstand Max Eberl äußert sich nun mit vielsagenden Worten zum bevorstehenden Transfer.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat bestätigt, dass Paul Wanner kurz vor einem Wechsel zur PSV Eindhoven steht. „Paul Wanner ist heute beim Medizincheck in Eindhoven“, sagte der 51-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem ersten Bundesliga-Spiel der neuen Saison gegen RB Leipzig (Fr., ab 20:30 Uhr im LIVETICKER).

Weshalb Wanner lieber in die Niederlande wechseln will, anstatt sich in München durchzusetzen? „Es kommt auf die Spieler an, ob sie besser werden und sich Herausforderungen stellen wollen“, fügte Eberl mit kritischen Worten hinzu.

Eberl weiter: „In der Offensive sind wir relativ dünn besetzt. Wenn man dann nicht an sich glaubt, muss man Entscheidungen treffen. Wir wollen mit Spielern arbeiten, die Bock darauf haben, für den FC Bayern zu spielen.“

Eberl bestätigt Rückhol-Klausel für Wanner

Noch vor wenigen Wochen sprach Eberl davon, dass Wanner angesichts des langen Ausfalls von Jamal Musiala bei den Bayern eine „Riesenchance“ auf mehr Spielzeit habe. „Stand heute wüsste ich nicht, warum er nicht über den 1. September hinaus bei uns ist“, erklärte er zudem. Die Halbwertzeit dieser Aussage dürfte nun aber schneller als gedacht abgelaufen sein.

Wanner, der in der vergangenen Saison an den 1. FC Heidenheim verliehen wurde, soll dieses Mal fest abgegeben werden. Laut Medienberichten zahlt Eindhoven für den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler 15 Millionen Euro an den Rekordmeister, der sich eine Rückhol-Klausel gesichert hat. Das bestätigte Eberl bei Sky: „Wir haben immer noch Zugriff auf den Spieler. Also er ist nicht komplett weg.“