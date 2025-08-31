FCA-Geschäftsführer Michael Ströll im SPORT1 Doppelpass zum Wechsel von Nick Woltemade: „Grenzen, die überschritten werden“

Daniel Höhn 31.08.2025 • 12:04 Uhr Michael Ströll, Geschäftsführer beim FC Augsburg, äußert sich im SPORT1-Doppelpass zum Transfer von Nick Woltemade - und findet deutliche Worte.

Nach dem Transfer von Nick Woltemade hat auch der SPORT1 Doppelpass darüber diskutiert. Und der Geschäftsführer des FC Augsburg, Michael Ströll, hat eine ganz klare Meinung.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wenn man die Zahlen hört, wird einem schwindlig. Der VfB hat auch noch nie in solchen Dimensionen verkauft“, sagte Ströll.

„Sicher keine einfache Entscheidung“

Angeblich lässt sich Premier-League-Klub Newcastle United die Dienste von Woltemade 90 Millionen Euro allein an Ablöse kosten.

Für Ströll sind das „Grenzen, die überschritten werden, wo du den Spieler auch abgeben musst.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Nachdem der FC Bayern mehrmals beim VfB Stuttgart wegen Woltemade abgeblitzt war, ergab sich in den vergangenen Tagen der Wechsel nach England, der am Samstag offiziell verkündet wurde.