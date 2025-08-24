Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
3. LIGA
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
HOCKEY-EM
DARTS
FORMEL 1
RADSPORT
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Transfer von Renato Sanches fix!

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Fix: Sanches findet neuen Klub

Renato Sanches verlässt Paris Saint-Germain erneut und versucht sein Glück nun in Athen.
Renato Sanches war im Sommer noch für Benfica bei der Klub-WM dabei
Renato Sanches war im Sommer noch für Benfica bei der Klub-WM dabei
© IMAGO/Imagn Images
Tobias Wiltschek
Renato Sanches verlässt Paris Saint-Germain erneut und versucht sein Glück nun in Athen.

Der Wechsel von Renato Sanches von Paris Saint-Germain zu Panathinaikos Athen ist perfekt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie der griechische Traditionsklub mitteilte, wechselt der 28-jährige Portugiese bis zum Saisonende leihweise nach Athen.

Sanches wurde 2016 noch als bester Nachwuchsspieler in Europa mit dem „Golden Boy Award“ ausgezeichnet und wechselte im selben Jahr zum FC Bayern.

Sanches kann die Erwartungen nicht erfüllen

Dort aber konnte er genauso wenig die Erwartungen erfüllen wie zuletzt in Paris. Die Franzosen haten ihn bereits an die AS Roma und seinen Heimatverein Benfica Lissabon ausgeliehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nun also versucht der 32-malige portugiesische Nationalspieler, seiner Karriere in der griechischen Hauptstadt einen neuen Schwung zu verleihen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite