Transfer von Renato Sanches fix!

Tobias Wiltschek 24.08.2025 • 15:37 Uhr Renato Sanches verlässt Paris Saint-Germain erneut und versucht sein Glück nun in Athen.

Der Wechsel von Renato Sanches von Paris Saint-Germain zu Panathinaikos Athen ist perfekt.

Wie der griechische Traditionsklub mitteilte, wechselt der 28-jährige Portugiese bis zum Saisonende leihweise nach Athen.

Sanches wurde 2016 noch als bester Nachwuchsspieler in Europa mit dem „Golden Boy Award“ ausgezeichnet und wechselte im selben Jahr zum FC Bayern.

Sanches kann die Erwartungen nicht erfüllen

Dort aber konnte er genauso wenig die Erwartungen erfüllen wie zuletzt in Paris. Die Franzosen haten ihn bereits an die AS Roma und seinen Heimatverein Benfica Lissabon ausgeliehen.

