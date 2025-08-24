Transfer von Renato Sanches fix!

Der Wechsel von Renato Sanches von Paris Saint-Germain zu Panathinaikos Athen ist perfekt.
Fix: Sanches findet neuen Klub
Renato Sanches verlässt Paris Saint-Germain erneut und versucht sein Glück nun in Athen.
Renato Sanches war im Sommer noch für Benfica bei der Klub-WM dabei
© IMAGO/Imagn Images
Wie der griechische Traditionsklub mitteilte, wechselt der 28-jährige Portugiese bis zum Saisonende leihweise nach Athen.
Sanches wurde 2016 noch als bester Nachwuchsspieler in Europa mit dem „Golden Boy Award“ ausgezeichnet und wechselte im selben Jahr zum FC Bayern.
Sanches kann die Erwartungen nicht erfüllen
Dort aber konnte er genauso wenig die Erwartungen erfüllen wie zuletzt in Paris. Die Franzosen haten ihn bereits an die AS Roma und seinen Heimatverein Benfica Lissabon ausgeliehen.
Nun also versucht der 32-malige portugiesische Nationalspieler, seiner Karriere in der griechischen Hauptstadt einen neuen Schwung zu verleihen.