Fußballtransfers: Aufsteiger will Leipzig-Star verpflichten

Paris FC will offenbar Amadou Haidara von RB Leipzig loseisen. Für den Ligue-1-Aufsteiger wäre der Transfer ein echtes Ausrufezeichen.

Haidara im letzten Vertragsjahr

RB Leipzig steht unter Zugzwang: Haidaras Vertrag läuft 2026 aus – der laufende Transfer-Sommer ist womöglich die letzte Gelegenheit, eine angemessene Ablösesumme zu erzielen. Im Raum steht eine Summe zwischen 20 und 25 Millionen Euro. Ex-Klub Red Bull Salzburg würde an einem möglichen Deal mitverdienen.

In der vergangenen Saison pendelte er zwischen Startelf und Bank – war aber in der Champions League stets gesetzt. In dieser Saison fehlt der Wettbewerb – Leipzig verpasste erstmals seit dem Aufstieg 2016 das internationale Geschäft.