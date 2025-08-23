Fußballtransfers: Medizincheck-Marathon! Boniface-Saga immer wilder

SPORT1 23.08.2025 • 09:02 Uhr Die Transfer-Saga um Victor Boniface wird immer kurioser. In Italien muss der Stürmer von Bayer Leverkusen gleich mehrmals zu Untersuchungen antreten.

Der Transfer von Victor Boniface nach Italien wird immer mehr zu einer wilden Saga. Eigentlich sind sich Bayer Leverkusen und die AC Mailand über einen Wechsel von Victor Boniface einig. Der Nigerianer soll mit anschließender Kaufoption verliehen werden.

Doch nun gibt es immer wieder neue Probleme. Zunächst wurde der Medizincheck mit dem Stürmer verschoben, dann gab es am Freitag gleich drei verschiedene Untersuchungen in Mailand. Den Bossen reichte dies laut Gazzetta dello Sport aber immer noch nicht aus.

Boniface nach Mailand? Woran es beim Bayer-Stürmer hakt

Am heutigen Samstag sind weitere Checks angesetzt. Erst danach soll das Urteil fallen. Boniface hat in seiner Karriere schon zwei Kreuzbandrisse erlitten und in den vergangenen beiden Spielzeiten mehrere Partien aufgrund von Muskelproblemen verpasst.

Am Freitag kam der 24-Jährige in Mailand an und wurde direkt in die Klinik „La Madonnina” gebracht für den ersten Test-Teil. Später ging es ins Centro Ambrosiano weiter.

