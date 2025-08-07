Fußballtransfers: Nächster Liverpool-Deal vor Abschluss!

SPORT1 07.08.2025 • 13:59 Uhr Der FC Liverpool schnürt offenbar den nächsten Millionen-Deal auf dem Transfermarkt.

Der FC Liverpool hat sich mit Al-Hilal auf einen Verkauf von Stürmer Darwin Nunez geeinigt. Wie diverse Medien übereinstimmend berichten, wird der Uruguayer für eine Summe von 53 Millionen Euro nach Saudi-Arabien wechseln.

Nunez soll bereits die Erlaubnis erhalten haben, England zu verlassen und seinen Medizincheck zu absolvieren. Bei Al-Hilal wird er offenbar einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Liverpool bastelt weiter an Mega-Kader

Der 26-Jährige hatte Liverpool im Sommer 2022 rund 85 Millionen Euro gekostet. In 143 Spielen für die Reds kam er auf 40 Tore und 26 Assists.

Liverpool hat in der laufenden Transferperiode knapp 310 Millionen Euro ausgegeben und etwa 143 Millionen eingenommen.

