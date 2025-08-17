Newsticker
Transfermarkt>

Fußballtransfers: Nimmt Nkunku-Transfer Fahrt auf?

Nimmt Nkunku-Transfer Fahrt auf?

Der FC Bayern ist weiter auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive. Christopher Nkunku soll eine der Wunschlösungen sein. Ein Transfer könnte wahrscheinlicher werden.
Der FC Bayern soll heiß auf Christopher Nkunku sein
© IMAGO/Nicolo Campo
SPORT1
Nach dem wohl gescheiterten Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern soll der deutsche Rekordmeister heiß auf Christopher Nkunku vom FC Chelsea sein.

Jetzt könnte der Transfer richtig Fahrt aufnehmen. Wie der britische Transferjournalist Ben Jacobs berichtet, sollen die Bayern sehr optimistisch sein, Nkunku verpflichten zu können.

Demnach habe es am Wochenende sehr positive Gespräche gegeben, ein formelles Angebot der Bayern an den FC Chelsea soll es aber noch nicht geben.

Der Spieler selbst soll aber schon klar mitgeteilt haben, dass er sich den Transfer sehr gut vorstellen kann. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Nkunku fehlt im Chelsea-Kader

Zu dem Bericht passt, dass Nkunku bei Chelseas Auftaktspiel in der Premier League gegen Crystal Palace überraschend nicht im Kader steht. Dies könnte ein Anzeichen für einen nahenden Transfer des Franzosen sein.

Der FCB soll Interesse an einem Leihgeschäft haben, aber auch ein fester Transfer sei nicht ausgeschlossen.

Dem Bericht zufolge ist Chelsea bereit, den Angreifer für unter 40 Millionen Pfund (gut 46 Millionen Euro) ziehen zu lassen.

