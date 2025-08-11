Fußballtransfers: Spektakulärer Tausch bei RB? Kommt es zur Rückkehr von Nkunku?

Jeremias Hunold 11.08.2025 • 08:11 Uhr Kommt es zur Rückkehr? Chelsea und RB Leipzig sprechen wohl über einen möglichen Spielertausch: Xavi Simons gegen Christopher Nkunku.

Der FC Chelsea ist offenbar an einem spektakulären Tauschgeschäft mit RB Leipzig interessiert. Wie der Guardian berichtet, soll Wunschspieler Xavi Simons von Leipzig an die Stamford Bridge wechseln. Im Gegenzug dafür würde Christopher Nkunku zu seinem Ex-Klub in die Bundesliga zurückkehren.

Leipzig sucht nach dem Wechsel von Benjamin Sesko zu Manchester United einen hochkarätigen Offensiversatz.

Simons soll sich mit Chelsea schon einig sein

Der wechselwillige Simons, der erst im Januar fix zu den Sachsen gewechselt ist, soll sich mit Chelsea bereits geeinigt haben. Nkunku wiederum war 2023 von Leipzig nach London gekommen, konnte sich dort bislang aber nicht nachhaltig durchsetzen.

Die Gespräche zwischen beiden Vereinen laufen. Die Leipziger sollen den Wert des niederländischen Nationalspielers auf etwa 70 Millionen Euro taxieren, während Chelsea Nkunku mit 40 Millionen Pfund bewertet.

