Fußballtransfers: Spektakulärer Wechsel in 2. Liga endgültig geplatzt

Spektakulärer Wechsel geplatzt

Fortuna Düsseldorf hat an einer spektakulären Rückkehr gearbeitet. Nun ist die Entscheidung gefallen.
Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs bezieht Stellung zu Gerüchten um Florian Neuhaus.
Curdt Blumenthal
Fortuna Düsseldorf hat an einer spektakulären Rückkehr gearbeitet. Nun ist die Entscheidung gefallen.

Eine mögliche Rückkehr von Borussia Mönchengladbachs Florian Neuhaus zu Fortuna Düsseldorf ist endgültig geplatzt.

Wie Sportvorstand Klaus Allofs beim „Rheinischen Fußballgipfel“ in Düsseldorf bestätigte, sei das Thema abgehakt.

„Die Akte ist geschlossen. Dass da Sehnsüchte da sind, das ist klar. Aber dass es eigentlich nicht zu realisieren ist, das wissen wir“, sagte Allofs der Rheinischen Post.

(NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Zwar habe es einen ersten Austausch mit dem Mittelfeldspieler gegeben, doch letztlich habe auch dessen Haltung eine klare Richtung vorgegeben: „Da waren die Signale nicht so, dass er gesagt hat, das ist es jetzt“, erklärte Allofs.

Neuhaus spielte eine Saison in Düsseldorf

Neuhaus spielte von 2017 bis 2018 für eine Saison auf Leihbasis für die Fortuna.

Zuletzt war der 28-Jährige durch ein Skandal-Video aufgefallen, in welchem auch die Worte „schlechtester Manager der Welt“ in Bezug auf Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus fielen.

In der Folge wurde Neuhaus bei den Fohlen zwischenzeitlich in die U23-Auswahl strafversetzt. Virkus stellte nun jedoch klar, dass es ein „total professionelles, vernünftiges Verhältnis zu Florian“ gebe, „da gibt es keine Probleme“.

Virkus weiter: „Es hat es schon immer einmal gegeben, dass der eine oder andere über seinen Chef mal gemoppert hat. Heutzutage hören es dann Millionen, früher haben das drei Leute gehört.“

