Fußballtransfers: Verlässt auch er den FC Bayern noch?

Viele Offensiv-Stars haben den FC Bayern schon verlassen - folgt bald noch ein Youngster? Angeblich wird schon nach Abnehmern gesucht.

Beim FC Bayern könnte es bis zur Transfer-Deadline noch einen überraschenden Abgang geben.

Nachdem mit Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman, Paul Wanner und Mathys Tel schon zahlreiche Offensivkräfte gegangen sind und Jamal Musiala noch lange fehlt, verlässt nun möglicherweise auch Jonah Kusi-Asare München.

FC Bayern: Geht auch noch Kusi-Asare?

Wie Sky berichtet, sei eine Wende beim 18 Jahre alten Schweden möglich, nachdem zunächst alles danach ausgesehen hatte, als würde er als Backup von Harry Kane eine wichtige Rolle spielen.

Jetzt aber heißt es, dass Verein und Spielerseite den Markt sondieren. Es gebe auch schon mehrere Optionen, darunter Werder Bremen, die PSV Eindhoven und Slavia Prag.

Leihen für die Offensive gesucht

Voraussetzung dafür sei, dass die gewünschten Offensiv-Leihen beim FCB klappen. Vor allem Nicolas Jackson vom FC Chelsea war hier zuletzt heiß diskutiert.