Fußballtransfers: Verlässt auch er den FC Bayern noch?

Beim FC Bayern könnte es bis zur Transfer-Deadline noch einen überraschenden Abgang geben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Überraschender Bayern-Abgang?
Nachdem mit Thomas Müller, Leroy Sané, Kingsley Coman, Paul Wanner und Mathys Tel schon zahlreiche Offensivkräfte gegangen sind und Jamal Musiala noch lange fehlt, verlässt nun möglicherweise auch Jonah Kusi-Asare München.
FC Bayern: Geht auch noch Kusi-Asare?
Wie Sky berichtet, sei eine Wende beim 18 Jahre alten Schweden möglich, nachdem zunächst alles danach ausgesehen hatte, als würde er als Backup von Harry Kane eine wichtige Rolle spielen.
Jetzt aber heißt es, dass Verein und Spielerseite den Markt sondieren. Es gebe auch schon mehrere Optionen, darunter Werder Bremen, die PSV Eindhoven und Slavia Prag.
Leihen für die Offensive gesucht
Voraussetzung dafür sei, dass die gewünschten Offensiv-Leihen beim FCB klappen. Vor allem Nicolas Jackson vom FC Chelsea war hier zuletzt heiß diskutiert.
Bayerns Sportdirektor Christoph Freund zeigte sich auf der PK am Freitag ganz allgemein zuversichtlich. Zwar gebe es „nicht wirklich einen neuen Stand“ zu verkünden, sagte der Österreicher, aber: „Das Fenster ist noch vier Tagen offen. Hoffentlich passiert was. Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch und auch da positiv, dass etwas passieren könnte. Wir führen aktuell Gespräche, aber es gibt nichts Neues zu verkünden.“