Hoeneß nach Woltemade-Wende gereizt: "Da brauchen Sie jetzt nicht reinbohren!"

Johannes Vehren 29.08.2025 • 14:57 Uhr Nick Woltemade steht kurz vor einem Wechsel zu Newcastle United. Stuttgart-Trainer Sebastian äußert sich emotional zum Transfer.

Sebastian Hoeneß hat mit deutlichen Worten auf den bevorstehenden Wechsel von Nick Woltemade zu Newcastle United reagiert. Der Trainer des VfB Stuttgart wirkte nicht glücklich über den kurzfristigen Abgang seines Stars.

„Es kam schnell und überraschend“, erklärte Hoeneß, wollte aber nicht auf weitere Details eingehen, wie der Transfer abgelaufen ist. „Fakt ist: Für uns ist das sportlich ein herber Verlust, das ist das, was zählt“, stellte der Coach klar.

Lage „verschärft“ sich beim VfB

Etwas angefressen berichtete er, dass man sich im Sommer letzten Jahres vorgenommen habe, den Kern des Kaders zusammenzuhalten und ihn zu verstärken.

„Ich muss ganz deutlich sagen, dass es auch, bevor der Nick jetzt transferiert wurde, noch nicht ganz gelungen ist, diese Dinge umzusetzen“, bemängelte Hoeneß.

Durch den Abgang von Woltemade habe sich die Situation „jetzt nochmal ein bisschen verschärft“, sagte der um Fassung bemühte, aber erkennbar aufgewühlte Hoeneß am Freitag bei der obligatorischen Medienrunde. Der Kader stehe derzeit nicht so da, „wie man sich das vorgenommen hat“. Ob sich das bis zum Deadline Day noch bessern könne, sei unklar: „Wir haben jetzt noch ein paar Tage, um noch ein paar Dinge umzusetzen. Wir müssen abwarten was passiert.“

Hoeneß reagierte gereizt, als ein Reporter anmerkte, dass er nicht „happy“ klinge: „Da brauchen Sie jetzt nicht weiter reinbohren. Ich glaube, das war jetzt deutlich. Natürlich gibt es da ein Spannungsfeld, das ist okay. Dass es aus Sicht des Trainers ein herber Verlust ist, ist doch nicht schwer zu verstehen, das ist doch klar. Es gibt eine andere Seite, eine finanzielle Situation, das gehört zum Geschäft, da kann ich mich auch nicht verwehren, das tue ich auch nicht.“

Woltemade für bis zu 90 Millionen auf die Insel?

Wie der Verein am Donnerstagabend mitteilte, ist Woltemade für Gespräche freigestellt. Medienberichten zufolge wechselt der Stürmer für bis zu 90 Millionen Euro nach England zu Newcastle United.

