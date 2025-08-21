Wunsch-Transfer beim BVB nimmt Form an! So ist der Stand bei Fábio Silva

Gute Nachrichten für BVB-Fans: Borussia Dortmund ist nach SPORT1-Informationen bei seinem Wunschspieler Fábio Silva auf einem guten Weg.
Wunsch-Transfer des BVB wird konkret
Zwar gibt es noch keine komplette mündliche Einigung mit dem Stürmer der Wolverhampton Wanderers, von der Sky bereits berichtet, Dortmund ist aber nah dran.
Sky hatte zuletzt bereits vermeldet, dass sich Silva auch mit RB Leipzig mündlich geeinigt habe. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Haller weg- BVB bei Fábio Silva auf Kurs
Während Leipzig den 23 Jahre alten Portugiesen nach SPORT1-Informationen schon sehr lange auf der Liste und die Gespräche bereits zu Beginn der Transferperiode aufgenommen hatte, scheint die Tendenz jetzt Richtung BVB zu gehen.
Die Dortmunder haben zuletzt Großverdiener Sébastien Haller endgültig an den niederländischen Erstligisten FC Utrecht abgegeben. Durch den Deal, in dem der BVB Haller nach SPORT1-Informationen eine Abfindungszahlung in Höhe von knapp fünf Millionen Euro zahlt und keine Ablöse bekommt, spart man das enorme Gehalt des Torjägers von knapp zehn Millionen Euro pro Jahr. Der 31-Jährige spielte in den Planungen ohnehin keine Rolle mehr.
Dafür wird jetzt aber ein Ersatz im Angriff gebraucht - und der soll Silva werden. Dafür müsste nach einer kompletten Einigung mit dem Spieler auch die Ablöse mit den Wolves verhandelt werden. Aktuell stehen für den Portugiesen, dessen Vertrag noch bis 2026 läuft, rund 20 Millionen Euro im Raum.