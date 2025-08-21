Wunsch-Transfer beim BVB nimmt Form an! So ist der Stand bei Fábio Silva

Raphael Weber , Manfred Sedlbauer 21.08.2025 • 17:57 Uhr Borussia Dortmund hat Sébastian Haller fix abgegeben, jetzt soll sein Ersatz her. So ist der Stand beim Transfer von Fábio Silva zum BVB.

Gute Nachrichten für BVB-Fans: Borussia Dortmund ist nach SPORT1-Informationen bei seinem Wunschspieler Fábio Silva auf einem guten Weg.

Zwar gibt es noch keine komplette mündliche Einigung mit dem Stürmer der Wolverhampton Wanderers, von der Sky bereits berichtet, Dortmund ist aber nah dran.

Haller weg- BVB bei Fábio Silva auf Kurs

Während Leipzig den 23 Jahre alten Portugiesen nach SPORT1-Informationen schon sehr lange auf der Liste und die Gespräche bereits zu Beginn der Transferperiode aufgenommen hatte, scheint die Tendenz jetzt Richtung BVB zu gehen.

Die Dortmunder haben zuletzt Großverdiener Sébastien Haller endgültig an den niederländischen Erstligisten FC Utrecht abgegeben. Durch den Deal, in dem der BVB Haller nach SPORT1-Informationen eine Abfindungszahlung in Höhe von knapp fünf Millionen Euro zahlt und keine Ablöse bekommt, spart man das enorme Gehalt des Torjägers von knapp zehn Millionen Euro pro Jahr. Der 31-Jährige spielte in den Planungen ohnehin keine Rolle mehr.