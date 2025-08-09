Jadon Sancho: Eine spannende neue Option tut sich auf

Julius Schamburg , Manfred Sedlbauer 09.08.2025 • 14:43 Uhr Jadon Sancho hat bei Manchester United keine sportliche Zukunft. Nach Spekulationen über eine Rückkehr zum BVB taucht nun ein neuer möglicher Bewerber im Werben um den Flügelspieler auf.

Prominenter Interessent im Poker um Jadon Sancho: Nach SPORT1-Informationen beschäftigt sich der spanische Gigant Atlético Madrid mit einer Verpflichtung des 25-Jährigen, der seit Juli zurück bei Manchester United ist.

Sancho, der noch bis 2026 bei den Red Devils unter Vertrag steht, hat in Manchester keine Zukunft und soll noch diesen Sommer abgegeben werden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Atlético liebäugelt mit einer Leihe und wäre bereit, rund fünf Millionen Euro Leihgebühr zu bezahlen. Sancho drängt auf einen Wechsel, der 25-Jährige will zeitnah Klarheit schaffen, was seine sportliche Zukunft angeht.

Sancho auch beim BVB Thema

Auch beim BVB war Sancho jüngst wieder Thema. Wie SPORT1 berichtete, bekundet der Verein immer wieder seine Wertschätzung für den Offensivspieler und befindet sich im steten Austausch.

Allerdings liegt die Priorität bei den Schwarz-Gelben aktuell auf anderen Transferzielen, darunter auch auf dem Portugiesen Fábio Silva.

Sancho war im Sommer 2021 für 85 Millionen Euro vom BVB nach Manchester gewechselt, wurde dort aber nie glücklich. Im Januar 2024 kehrte er für ein halbes Jahr leihweise zu den Schwarz-Gelben zurück.