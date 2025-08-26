Woltemade? "Den Eindruck haben wir total"

Maximilian Lotz 26.08.2025 • 21:15 Uhr Der FC Bayern buhlte in diesem Sommer lange und letztlich vergeblich um Nick Woltemade. Laut VfB Stuttgarts Sportdirektor Christian Gentner ist er mit dem Kopf aber voll bei der Sache.

Der Poker zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern um Nick Woltemade, an dessen Ende ein Wechsel ausblieb, bestimmte in diesem Sommer die Schlagzeilen. Laut VfB-Sportdirektor Christian Gentner hat das Transfertheater bei Woltemade selbst keine Spuren hinterlassen.

„Damit ist er absolut professionell umgegangen. Wir haben absolutes Vertrauen und sehen, dass er mit 100 Prozent beim VfB Stuttgart ist“, sagte Gentner vor dem DFB-Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig (JETZT im LIVETICKER) bei Sky.

„Nick total fokussiert“

Die Verantwortlichen hätten zudem „total den Eindruck“, dass der Angreifer das Scheitern seines Wechsels nach München in dieser Transferperiode akzeptiert habe. „Es war immer so, dass Nick total fokussiert war, auch bei uns“, ergänzte Gentner.

Zudem hätten ihn die Themen nicht so beschäftigt, „dass sie eine Auswirkung auf seine Leistungen und die Themen innerhalb der Mannschaft hatten“, führte der Ex-Profi weiter aus.

Woltemade hatte mit dem FC Bayern bereits eine mündliche Einigung erzielt. Doch der Rekordmeister war mit seinen Angeboten beim VfB abgeblitzt. Woltemades Vertrag beim VfB läuft noch bis 2028. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)