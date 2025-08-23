"Er soll sabotieren": Irritierende Aufforderung an Isak

Vincent Wuttke 23.08.2025 • 13:03 Uhr Die Transfer-Saga um Alexander Isak nimmt kein Ende. Nun verblüfft ein Ex-Nationalspieler mit einer Aufforderung.

Die Wechselposse um Alexander Isak wird immer schmutziger. Vor einigen Tagen meldete sich der Stürmer-Star selbst zu Wort und warf Newcastle United dabei Wortbruch vor, ehe der Klub reagierte. Nun gibt es eine fast schon skandalöse Aufforderung an den Wunschstürmer des FC Liverpool.

Denn Troy Deeney fordert in einem Beitrag im Boulevardblatt The Sun, dass der Schwede die Einheiten bei seinem aktuellen Klub „sabotieren“ und „ruinieren“ soll, um einen Wechsel noch zu erzwingen. In dieser Woche kehrte Isak zurück in das Training.

Der 37 Jahre alte Deeney absolvierte mehr als 400 Spiele für den FC Watford und gehörte vor einigen Jahren zu den besten englischen Stürmern. Deeney erzwang 2010 einen Wechsel von Walsall zu Watford und ging brachial vor.

„Unter vier Augen sagte mein Agent zu mir: ‚Du musst hier für Aufruhr sorgen. Du gehst zurück zum Training und machst alle Laufübungen mit, aber sobald ein Ball im Spiel ist, musst du die Trainingseinheiten ruinieren und sabotieren, du musst die Bälle wegschießen. Aber wichtig ist, dass du niemandem außerhalb des Vereins verrätst, was los ist.‘“

Isak soll Training sabotieren

Deeney hatte mit diesem Vorgehen damals Erfolg: „Es war wirklich schwer, man ging mit Schuldgefühlen nach Hause, war ohne Grund ein A***loch und verbrannte Brücken zu Leuten, die man eigentlich mochte.“