Woran hakt der Müller-Deal?

Noch ist der Wechsel von Thomas Müller zu den Vancouver Whitecaps nicht perfekt. Das dürfte vor allem an den komplizierten Regeln in der MLS liegen.

Es ist nun schon mehr als eine Woche her, dass Thomas Müller in seinem kultigen Abschiedsvideo erklärt hat, er werde für die Fortsetzung seiner Karriere „übern großen Teich“ ziehen.

Doch in Nordamerika angekommen ist er immer noch nicht. Stattdessen hält er sich weiterhin auf dem Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße fit. Auch am Dienstag wurde er wieder mit den alten Kollegen auf dem Rasen gesichtet - und das sechs Tage nachdem sein Vertrag bei den Bayern ausgelaufen ist.