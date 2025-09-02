Einen Tag nach dem Deadline Day: Last-Minute-Abgang bei Bayern II

Julius Schamburg 02.09.2025 • 20:39 Uhr Ein weiteres Talent verlässt den FC Bayern. Veis Yildiz von den Amateuren des deutschen Rekordmeisters wechselt nach Italien.

Der FC Bayern München hat einen Tag nach dem Deadline Day einen weiteren Abgang bekannt gegeben.

Mittelfeld-Talent Veis Yildiz wechselt von den Amateuren der Münchner zum italienischen Erstligisten Hellas Verona. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Nach sechs Jahren: Yildiz verlässt den FC Bayern

Dort soll der 19-Jährige zunächst im Nachwuchsbereich kicken, aber auch eine Profi-Perspektive haben.

Yildiz war vom Kirchheimer SC 2019 in den Jugendbereich des deutschen Rekordmeisters gewechselt. Nach sechs Jahren in München hat der Erdinger in Italien eine neue Herausforderung gefunden.

Bei Verona stehen mit Armel Bella-Kotchap und Suat Serdar auch zwei ehemalige Bundesliga-Profis im Kader.