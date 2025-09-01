Einigung im Isak-Poker? Liverpool vor Rekordtransfer

Dominik Hager 01.09.2025 • 12:48 Uhr Die wohl größte internationale Transfer-Saga ist offenbar entschieden. Der Wechsel von Alexander Isak zum FC Liverpool soll beschlossene Sache sein - für eine Rekordsumme.

Wie nach dem Newcastle-Transfer von Nick Woltemade zu erwarten war, bekommt Alexander Isak seinen Wechselwunsch wohl auf dem letzten Drücker erfüllt. Laut Informationen von Sky UK und Transfer-Experte Fabrizio Romano haben sich Newcastle United und der FC Liverpool auf einen Wechsel geeinigt.

Für die Reds hat der anstehende Deal allerdings einen gewaltigen Preis. Die Ablöse für den 25-Jährigen soll umgerechnet etwa 144 Millionen Euro betragen. Damit wäre er sogar noch teurer als Florian Wirtz und würde diesen als teuersten Neuzugang der Premier-League-Geschichte ablösen.

Die Transferausgaben des FC Liverpool würden sich in diesem Sommer auf exorbitante 483 Millionen Euro belaufen, während die Einnahmen bei 220 Millionen Euro liegen.

Isak streikt sich nach Liverpool

Isak, der sich einst bei Borussia Dortmund nicht durchsetzen konnte, wechselte im Sommer 2022 von Real Sociedad zu den Magpies. In den drei vergangenen Saisons gelangen ihm 62 Tore und elf Assists in 109 Pflichtspielen.

Finanziell hätte Newcastle keinerlei Not gehabt, Isak abzugeben, jedoch beugt sich der Klub dem Willen des Stürmers. Dieser hatte sich vor Wochen mit den Reds geeinigt und trat in den Streik, um den Wechsel zu erzwingen.