"Bin froh, dass es vorbei ist": Englischer Rekordtransfer fix!

Justin Schroll 01.09.2025 • 22:29 Uhr Alexander Isak bekommt seinen Willen: Der schwedische Stürmer wechselt für eine Rekordsumme von Newcastle nach Liverpool.

Neuer englischer Transferrekord perfekt! Alexander Isak wechselt von Newcastle United zum FC Liverpool, der übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge umgerechnet rund 144 Millionen Euro für den Stürmer bezahlt.

Damit brechen die Reds ihren Transferrekord für Florian Wirtz, der erst im Sommer für rund 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool weitergezogen war.

Isak unterschreibt langfristig in Liverpool

Nachdem sich die beiden Vereine geeinigt hatten, machte sich Isak am Montag auf den Weg nach Liverpool, um den Medizincheck zu absolvieren, ehe der 25 Jahre alte schwedische Nationalstürmer einen langfristigen Vertrag unterschrieb.

„Ich fühle mich großartig. Es war ein langer Weg bis hierher. Aber ich bin überglücklich, Teil dieses Teams, dieses Vereins und all dessen zu sein, wofür er steht. Darauf bin ich stolz und freue mich sehr darauf“, wird der Stürmer von den Reds in der offiziellen Meldung zitiert.

Isak, der sich einst bei Borussia Dortmund nicht durchsetzen konnte, wechselte im Sommer 2022 von Real Sociedad zu den Magpies. In den drei vergangenen Spielzeiten gelangen ihm 62 Tore und elf Assists in 109 Pflichtspielen.

Finanziell hätte Newcastle keinerlei Not gehabt, Isak abzugeben, jedoch beugt sich der Klub nun dem Willen des Stürmers. Dieser hatte sich vor Wochen mit den Reds geeinigt und trat in den Streik, um den Wechsel zu erzwingen.

Isak: „Froh, dass es vorbei ist“

In der laufenden Saison hat Isak noch kein Pflichtspiel absolviert und trainierte zudem isoliert von der Mannschaft, nachdem er seinen Wechselwunsch kundgetan hatte.