Fix! Ilkay Gündogan wechselt zu Galatasaray Istanbul

Julius Schamburg 02.09.2025 • 20:48 Uhr Ilkay Gündogan verlässt Manchester City und wechselt zu Galatasaray Istanbul.

Ilkay Gündogan wechselt von Manchester City zu Galatasaray Istanbul. Das gaben beide Vereine am Dienstagabend offiziell bekannt.

Der türkische Erstligist verkündete, dass Gündogan mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet wurde. Gündogan wird in Istanbul 4,5 Millionen Euro jährlich an Gehalt verdienen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Gündogan: „Das ist ein stolzer Tag für mich“

„Ich bin sehr glücklich. Das ist ein stolzer Tag für mich und meine Familie. Wir sind sehr aufgeregt. Wir sind sehr froh, hier zu sein“, sagte Gündogan bei seiner Ankunft in Istanbul. Er hoffe, fügte er an, dass er sich schnell eingewöhne.

Da die Kader der Champions League von jedem teilnehmenden Verein fristgerecht bis zum 2. September um 24 Uhr eingereicht werden müssen, bleibt noch genügend Zeit, um den ehemaligen deutschen Nationalspieler zu registrieren.

Gündogan spielte fünf Jahre bei Borussia Dortmund, bevor er 2016 für 30 Millionen Euro zu den Citizens wechselte. Nach einem kurzen Intermezzo beim FC Barcelona kehrte der Routinier im November 2024 zur Mannschaft von Pep Guardiola zurück.

„Manchester City wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben“, sagte Gündogan: „Wir haben in unserer gemeinsamen Zeit so viele Erfolge gefeiert und es gab so viele unvergessliche Momente, nicht zuletzt die als Kapitän in der Saison, in der wir das Triple gewonnen haben.“

Gündogan und Sané wiedervereint

Bei Galatasaray trifft Gündogan auf Star-Neuzugang Leroy Sané. Beide kennen sich bereits bestens aus der gemeinsamen Zeit in der deutschen Nationalmannschaft.