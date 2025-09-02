Fußballtransfers: Donnarumma-Wechsel fix!

Christopher Mallmann 02.09.2025 • 11:10 Uhr Gianluigi Donnarumma findet nach seiner Ausbootung bei Paris Saint-Germain einen neuen Klub. Den Italiener zieht es nach England.

Torhüter Gianluigi Donnarumma verlässt Paris Saint-Germain und schließt sich Manchester City an. Was sich bereits seit Wochen angedeutet hatte, gaben beide Klubs am Dienstagvormittag offiziell bekannt.

„Wir freuen uns sehr, die Verpflichtung von Gianluigi Donnarumma zu verkünden!“, schrieben die Citizens bei X.

Donnarumma unterschreibt in Manchester einen Vertrag bis 2030.

Donnarumma schwärmt von Guardiola

„Die Unterschrift bei Manchester City ist für mich ein ganz besonderer Moment, auf den ich sehr stolz bin. Ich werde Teil einer Mannschaft mit Weltklasse-Talenten und einem Team, das von einem der größten Trainer der Fußballgeschichte, Pep Guardiola, geleitet wird. Dies ist ein Verein, für den jeder Spieler der Welt gerne spielen würde“, sagte der Italiener in einem offiziellen Statement.

Donnarumma hatte von 2021 bis 2025 bei PSG gespielt, ehe er im Sommer ausgebootet wurde.

In Paris hatte er in der vergangenen Saison das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League gewonnen. Bereits Ende August kam es zu emotionalen Szenen im Parc des Princes, wo sich der 26-Jährige von den Fans verabschiedete.