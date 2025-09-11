Fußballtransfers: Er wurde angeblich auch dem FC Bayern angeboten

Gegen Ende des Transferfensters gab es um Offensivspieler Fábio Vieira zahlreiche Gerüchte, letztlich wechselte er zum Hamburger SV - aber angeblich wurde er auch dem FC Bayern angeboten.
Hätte er auch zu Bayern gehen können?
Wie die Bild berichtet, wollte die Spieleragentur Gestifute dem Rekordmeister Vieira schmackhaft machen. Auch einen Transfer von Marco Asensio (Fenerbahce Istanbul) schlug die Beraterfirma den Bayern offenbar vor. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Neuer HSV-Star wohl auch dem FC Bayern angeboten
Der 25 Jahre alte Vieira, der ursprünglich 2022 für 35 Millionen Euro vom FC Porto zu Arsenal gewechselt war, wurde im Sommer auch mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. In der vergangenen Saison war der Linksfuß an seinen Jugendklub Porto ausgeliehen.
Bayern soll nie konkret mit Viera verhandelt haben. Stattdessen ging der Portugiese, der zentral oder auf der rechten Seite auflaufen kann, am 1. September auf Leihbasis zum HSV, mit dem er am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) auf die Bayern trifft.