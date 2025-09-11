Newsticker
Transfer fix! "Er beendet seinen Albtraum bei Manchester United"

„Er beendet seinen United-Albtraum“

Bei Manchester United wurde André Onana zu einem Sinnbild der Krise. Nun ist sein Abschied fix - und die Vorfreude bei seinem neuen Klub riesig.
ManUdt-Trainer Ruben Amorim spricht über Andre Onanas Patzer in der Europa League und welche Konsequenzen die Aktion des Torhüters haben könnte.
Maximilian Lotz
Bei Manchester United wurde André Onana zu einem Sinnbild der Krise. Nun ist sein Abschied fix - und die Vorfreude bei seinem neuen Klub riesig.

Frenetischer Empfang gegen den Frust der vergangenen Monate: André Onana wurde bei seiner Ankunft im türkischen Trabzon von zahlreichen Fans gefeiert.

Bei Manchester United wurde der 29-Jährige zum Sinnbild der anhaltenden sportlichen Krise, stand zudem wegen zahlreicher Patzer am Pranger. Nun wechselt der Kameruner auf Leihbasis zum türkischen Erstligisten Trabzonspor.

Onana „beendet seinen Albtraum“

„André Onana wurde von den Fans umringt und tanzte mit ihnen, nachdem er seinen Albtraum bei Manchester United beendet hat“, schrieb die Sun.

United bestätigte die Leihe bis Saisonende in einem knappen Statement und wünschte Onana „viel Glück“.

2023 war der Schlussmann für 52,8 Millionen Euro von Inter Mailand zu den Red Devils gewechselt und wurde damit zum drittteuersten Torwart der Welt.

Onana patzt bei peinlichem Pokal-Aus

In insgesamt 102 Partien stand Onana für United zwischen den Pfosten - zuletzt beim peinlichen Aus im League Cup gegen Viertligist Grimsby Town.

An beiden Gegentoren in der regulären Spielzeit war Onana entscheidend beteiligt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Als potenzielle neue Nummer eins verpflichtete ManUnited am Deadline Day den 23 Jahre alten Belgier Senne Lammens von Royal Antwerpen.

