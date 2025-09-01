Transfer-Überraschung? Bayern baggert wohl an Sturm-Juwel

SPORT1 01.09.2025 • 14:50 Uhr Beim FC Bayern läuft die Suche nach einem Leihspieler für die Offensive auf Hochtouren. Werden die Münchner nun in Dänemark fündig?

Der FC Bayern ist trotz der positiven Entwicklung bei der Jackson-Saga offenbar weiter auf der Suche noch einem Offensivspieler. Der italienische Transfer-Experte Matteo Moretto bringt einen völlig neuen Namen ins Spiel. Die Rede ist vom 21 Jahre alten Angreifer Franculino Gluda Djú.

Der FC Bayern soll der Meldung zufolge dem dänischen Klub FC Midtjylland ein Angebot unterbreitet haben. Dabei handelt es sich wenig überraschend um eine Leihe mit Kaufoption. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Midtjylland lehnt Bayern-Angebot ab: Spieler spricht bei Bossen vor

Midtjylland sei allerdings nicht bereit, den Stürmer zu solchen Modalitäten ziehen zu lassen.

Gluda Djú möchte sich damit aber laut Moretto nicht abfinden. Der Youngster soll sich zu den Büros der Bosse begeben haben, wo er vehement versucht, seinen Wechsel nach München zu erzwingen.

Der Mittelstürmer wolle sich die einmalige Chance eines Bayern-Wechsels nicht entgehen lassen.

Ob ein Deal am Deadline Day noch zustande kommen kann, müssen die nächsten Stunden zeigen.

Gluda Djú überzeugt mit seiner Effizienz

Der junge Angreifer lässt es dieser Tage mächtig krachen. In sechs Ligaspielen konnte er mit acht Toren und drei Assists ganze elf Scorer-Punkte sammeln.

Bereits in der Vorsaison konnte der Nationalspieler aus Guinea-Bissau mit 16 Pflichtspieltoren und sechs Assists überzeugen

Der in der Benfica-Jugend ausgebildete Gluda Djú hat noch bis 2029 Vertrag und laut transfermarkt.de einen Marktwert von 13 Millionen Euro.