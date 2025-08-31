Fußballtransfers: Bayern soll Angebot für Bergamo-Stürmer abgegeben haben

Der FC Bayern ist offenbar an den Diensten von Ademola Lookman interessiert. Das berichten The Athletic und Sky übereinstimmend.
Holt Bayern jetzt Bergamo-Stürmer?
Nachdem die Leihe von Chelseas Nicolas Jackson auf der Zielgeraden doch noch zu platzen droht, sind die Bayern wohl an Lookman herangetreten.
FC Bayern soll Angebot für Lookman abgegeben haben
Die Münchner sollen bereits ein erstes Angebot für den Flügelstürmer von Atalanta Bergamo abgegeben haben, es handelt sich dabei um eine Leihe mit Kaufoption.
Laut den Transferexperten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio haben die Bergamasken das erste Angebot der Bayern allerdings abgelehnt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Angreifer will Atalanta Bergamo verlassen
Lookman, der zwischen 2018 und 2022 bei RB Leipzig unter Vertrag gestanden hatte, drängte in diesem Transfersommer auf einen Wechsel zu Inter Mailand, doch Atalanta verlangte 50 Millionen Euro und ließ den Stürmer nicht ziehen.
Der Nigerianer hatte Anfang August sogar die Vereinsführung öffentlich unter Druck gesetzt – bislang vergeblich.
Nun könnte es den Europa-League-Helden von 2024, der im Finale drei Tore gegen Bayer Leverkusen erzielt hatte Atalanta und somit zum Titel schoss, nach München ziehen.