Fußballtransfers: Bayern soll Angebot für Bergamo-Stürmer abgegeben haben

SPORT1 31.08.2025 • 18:27 Uhr Aus dem Wechsel von Nicolas Jackson zum FC Bayern wird wohl nichts - jetzt sollen die Münchner einen anderen Angreifer im Visier haben.

Der FC Bayern ist offenbar an den Diensten von Ademola Lookman interessiert. Das berichten The Athletic und Sky übereinstimmend.

Nachdem die Leihe von Chelseas Nicolas Jackson auf der Zielgeraden doch noch zu platzen droht, sind die Bayern wohl an Lookman herangetreten.

FC Bayern soll Angebot für Lookman abgegeben haben

Die Münchner sollen bereits ein erstes Angebot für den Flügelstürmer von Atalanta Bergamo abgegeben haben, es handelt sich dabei um eine Leihe mit Kaufoption.

Laut den Transferexperten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio haben die Bergamasken das erste Angebot der Bayern allerdings abgelehnt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Angreifer will Atalanta Bergamo verlassen

Lookman, der zwischen 2018 und 2022 bei RB Leipzig unter Vertrag gestanden hatte, drängte in diesem Transfersommer auf einen Wechsel zu Inter Mailand, doch Atalanta verlangte 50 Millionen Euro und ließ den Stürmer nicht ziehen.

Der Nigerianer hatte Anfang August sogar die Vereinsführung öffentlich unter Druck gesetzt – bislang vergeblich.