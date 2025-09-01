Gündogan-Transfer bahnt sich an

Julius Schamburg 01.09.2025 • 18:24 Uhr Mit Ilkay Gündogan steht Galatasaray vor der Verpflichtung eines weiteren prominenten Neuzugangs. Folgt der Ex-Nationalspieler Leroy Sané in die Türkei?

Ilkay Gündogan steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge offenbar vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 82-malige deutsche Nationalspieler soll demnach in der türkischen Metropole einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Gündogan stimmt Wechsel wohl zu

Manchester City soll Gündogan die Freigabe für einen Wechsel erteilt und die beiden Vereine sich über alle Modalitäten geeinigt haben. Wie Sky berichtet, hat auch der 34-Jährige das Angebot bereits akzeptiert. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Gündogan spielte fünf Jahre bei Borussia Dortmund, ehe er 2016 für 30 Millionen Euro zu den Citizens wechselte. Nach Station in Barcelona kehrte der Routinier im November 2024 zur Mannschaft von Pep Guardiola zurück.

{ "placeholderType": "MREC" }