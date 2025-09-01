Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
2. BUNDESLIGA
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Gündogan-Transfer bahnt sich an

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Gündogan-Transfer bahnt sich an

Mit Ilkay Gündogan steht Galatasaray vor der Verpflichtung eines weiteren prominenten Neuzugangs. Folgt der Ex-Nationalspieler Leroy Sané in die Türkei?
City-Star Ilkay Gündogan schwärmt auf einer Pressekonferenz über seinen Trainer Pep Guardiola.
Julius Schamburg
Mit Ilkay Gündogan steht Galatasaray vor der Verpflichtung eines weiteren prominenten Neuzugangs. Folgt der Ex-Nationalspieler Leroy Sané in die Türkei?

Ilkay Gündogan steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge offenbar vor einem Wechsel zu Galatasaray Istanbul.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 82-malige deutsche Nationalspieler soll demnach in der türkischen Metropole einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Gündogan stimmt Wechsel wohl zu

Manchester City soll Gündogan die Freigabe für einen Wechsel erteilt und die beiden Vereine sich über alle Modalitäten geeinigt haben. Wie Sky berichtet, hat auch der 34-Jährige das Angebot bereits akzeptiert. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Gündogan spielte fünf Jahre bei Borussia Dortmund, ehe er 2016 für 30 Millionen Euro zu den Citizens wechselte. Nach Station in Barcelona kehrte der Routinier im November 2024 zur Mannschaft von Pep Guardiola zurück.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei Galatasaray würde Gündogan mit Star-Neuzugang Leroy Sané in einer Mannschaft spielen. Die beiden kennen sich bereits bestens aus der gemeinsamen Zeit beim DFB-Team.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite