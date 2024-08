Gündogan gibt Rücktritt bekannt - die ersten DFB-Stars reagieren

Am Montag verkündet Ilkay Gündogan seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten.

Hammer um DFB-Star Ilkay Gündogan! Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft gibt am Montag-Nachmittag überraschend seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft bekannt.

„Nach einigen Wochen Bedenkzeit bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden“, verkündete der 33-Jährige in einem emotionalen Statement auf Instagram. „Ich blicke mit sehr viel Stolz auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurück - eine Zahl, die ich mir so hätte niemals erträumen können als ich 2011 mein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben habe.“