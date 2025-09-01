Woltemade meldet sich zu Wort: "Ich kann jeden VfB-Fan verstehen"

Johannes Behm , Maximilian Huber 01.09.2025 • 19:03 Uhr Nick Woltemade meldet sich nach seinem überraschenden Wechsel zu Newcastle United erstmals zu Wort.

Nick Woltemade hat sich erstmals nach seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Newcastle United zu Wort gemeldet. Auf Instagram sprach der 90-Millionen-Mann in einem emotionalen Video.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich kann mich nur bedanken für das letzte Jahr. Für die Momente, die wir zusammen erlebt haben. Ich fordere auch gar nicht, dass man meinen Schritt nachvollziehen kann“, sagte der 23-Jährige, der seinen Schritt nach England schließlich begründete.

„Ich als Fußballer möchte das Höchstmögliche erreichen“, erklärte der gebürtige Bremer und führte weiter aus: „Ich spiele jetzt Champions League, ich spiele in der besten Liga der Welt und freue mich auch auf den Schritt.“

Woltemade: „Kann jeden VfB-Fan verstehen“

Gleichzeitig gab der deutsche Nationalspieler auch zu, dass er den Unmut einiger Stuttgart-Fans nachvollziehen könne. „Ich kann aber auch jeden VfB-Fan verstehen, der sagt: ‚Ey, das war dein Herzensverein. Du hast gesagt, du bist Stuttgart-Fan.‘ Ja, ich bleibe trotzdem noch Stuttgart-Fan und ich werde mir jedes Stuttgart-Spiel anschauen, wenn ich kann.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Aber ich bin auch Sportler und das ist mein Beruf. Ich habe mich für den nächsten Schritt entschieden, den ich gehen wollte“, fasste Woltemade seine Beweggründe zusammen. „Ich freue mich auch sehr auf die Aufgabe.“