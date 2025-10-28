Fußballtransfers: Lewandowski-Interessent springt wohl ab

Vincent Wuttke 28.10.2025 • 11:15 Uhr Robert Lewandowskis Zeit bei Barca geht wohl im Sommer zu Ende. Der erste Interessent springt schon ab.

Wie geht es für Robert Lewandowski im Sommer weiter? Der Vertrag des 37-Jährigen beim FC Barcelona läuft nach dieser Saison aus. Sein Aus soll laut der spanischen Zeitung Sport besiegelt sein.

Nun ist wohl der erste prominente Interessent aus dem Rennen. Laut einem Bericht des Mirror wird Manchester United nicht intensiv um den Angreifer werben. Coach Ruben Amorim soll demnach zwar großer Fan sein, doch Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe legte sein Veto ein. Damit ist ein Transfer zu den Red Devils wohl vom Tisch.

Lewandowski will wohl in Spanien bleiben

Mit einem Muskelfaserriss fällt der Pole noch bis Ende November aus. Argumente für einen neuen Vertrag kann er also nicht liefern. In sieben Ligaspielen traf der Stürmer aber immerhin vier Mal vor seiner Verletzung.