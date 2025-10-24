Fußballtransfers: Schnappt Manchester City dem FC Bayern El Mala weg?

SPORT1 24.10.2025 • 13:32 Uhr Um Supertalent Said El Mala vom 1. FC Köln gibt es ein regelrechtes Transfer-Wettrennen. Nicht nur der FC Bayern hat offenbar schon seine Fühler ausgestreckt.

Der Hype um Supertalent Said El Mala vom 1. FC Köln wird nach zwei Toren in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen immer größer - und das Transfer-Wettrennen um den 19-Jährigen hat längst begonnen.

Wie SPORT1 bestätigt wurde, haben sich schon reihenweise europäische Topklubs bei den Eltern und dem Berater des Shootingstars gemeldet. Mehr als zehn Teams klopften in den vergangenen Wochen beim El-Mala-Lager an.

FC Bayern und Co. - wer alles an El Mala dran sein soll

Neben dem FC Bayern oder Borussia Dortmund sollen wenig überraschend auch englische Giganten im Rennen sein. So sei „verbrieft“, dass Manchester City seine Fühler ausgestreckt habe, erklärt Bild-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast „Bayern Insider“.

Weitere Klubs, denen Interesse nachgesagt wird, sind Manchester United, der FC Chelsea und Paris Saint-Germain. El Malas Berater, der namentlich nicht genannt werden wollte, dementierte zuletzt Gerüchte um Bayern beim Kölner Stadt-Anzeiger.

„Wir sind einfach stolz darauf, dass der Verein ihn im richtigen Moment verpflichtet hat. Wir wissen, dass er wahrscheinlich nicht die nächsten 15 Jahre hier spielt“, erklärte zuletzt Kölns Trainer Lukas Kwasniok. Irgendwann werde man El Mala „unfassbar teuer abgeben müssen“.