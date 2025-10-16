Fußballtransfers: Wildes Türkei-Gerücht um Goretzka

Zieht es den nächsten Bayern-Star in die Türkei? Nach dem Wechsel von Leroy Sané zu Galatasaray soll jetzt Stadtrivale Fenerbahce heiß auf Leon Goretzka sein.
Interessent für Goretzka?
Das türkische Portal Fotomac berichtet, dass Goretzka bei den Türken für den Winter ganz oben auf der Transferliste stehen soll. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Eine wichtige Rolle bei dem möglichen Transfer soll auch Fener-Trainer Domenico Tedesco spielen, unter dem Goretzka einst erfolgreich bei Schalke 04 spielte. Tedesco soll intern auf die Verpflichtung eines Mittelfeldspielers drängen, der deutsche Nationalspieler soll dabei die Wunschlösung sein.
Es ist nicht das erste Mal, dass der Mittelfeldspieler mit einem Wechsel zu Fenerbahce in Verbindung gebracht wird. Vor gut einem Jahr kamen ähnliche Gerüchte auf. Damals drängten die türkischen Fans in den sozialen Netzwerken auf einen Wechsel und fluteten die Kommentare auf Goretzkas Instagram-Profil.
Goretzka voll auf Bayern fokussiert
Nach SPORT1-Informationen ist ein Wechsel damals wie heute erstmal kein Thema für Goretzka. Die Prioritäten des Mittelfeldspielers liegen ganz klar beim FC Bayern.
Finanziell könnte ein Wechsel in die Türkei durchaus lukrativ für Goretzka sein, allerdings würde er so auch seine Chancen auf eine Teilnahme an der Fußball-WM im Sommer einschränken.
Das Beispiel Sané zeigt, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Wechsel in die Türkei durchaus kritisch sieht und man anschließend dort Herausragendes leisten muss, um noch ein Thema für die Nationalmannschaft zu sein.