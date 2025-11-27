Bericht: DFB-Juwel wohl immer begehrter

SPORT1 27.11.2025 • 12:43 Uhr Assan Ouédraogo gehört zu den Senkrechtstartern dieser Saison. Das weckt Begehrlichkeiten: Auch die europäischen Top-Klubs sollen mittlerweile genau beobachten.

Auf dem Platz kann Assan Ouédraogo vorerst nicht mehr wirbeln. Der 19-Jährige von RB Leipzig hat sich eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle zugezogen und fällt für mehrere Wochen aus. Doch der Senkrechtstarter ist in den vergangenen Spielen so positiv aufgefallen, dass ihn nun mehrere Top-Klubs beobachten sollen.

Wie die Sport Bild berichtet, hatten sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund den früheren Schalker schon in seiner Jugendzeit auf dem Zettel. Und dem Vernehmen nach haben sich zuletzt auch der FC Arsenal, der FC Barcelona sowie der FC Liverpool Ouédraogo im Stadion angeschaut.

Bringt Ouédraogo eine Millionen-Ablöse?

Ouédraogo ist noch langfristig an die Leipziger gebunden, sein Vertrag läuft bis 2029. Sollte der Spieler vorher einen Wechsel anstreben, hoffen die Bosse dem Bericht zufolge auf einen satten Geldregen. Bei den Sachsen malt man sich Szenarien um eine mögliche Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro aus.

Sky hatte zuletzt bereits berichtet, dass sowohl Manchester United als auch der FC Chelsea an einer Verpflichtung des Youngsters interessiert sein sollen.

In der laufenden Saison kommt Ouédraogo wettbewerbsübergreifend in zwölf Partien auf drei Tore und vier Assists. Nach vielen überzeugenden Leistungen feierte er beim 6:0 gegen die Slowakei sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. In Leipzig trug er sich 114 Sekunden nach seiner Einwechslung in die Torschützenliste ein.