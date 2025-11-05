Darum verließ Leroy Sané den FC Bayern

SPORT1 05.11.2025 • 11:07 Uhr Leroy Sané klärt über seinen Wechsel vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul auf. Der 29-Jährige verrät, dass eine Vertragsverlängerung in München kurz bevorstand und weshalb er dennoch den Schritt ins Ausland wählte.

Leroy Sané hat verraten, weshalb er den FC Bayern trotz des Vorliegens eines unterschriftsreifen Vertrages verlassen und den Schritt in die Türkei zu Galatasaray Istanbul gewählt hat.

„Wir waren schon sehr weit, das stimmt. Aber ich hatte für mich so das Gefühl entwickelt, dass ich doch etwas Neues machen und etwas Neues erleben wollte. Deswegen bin ich diesen Weg gegangen. Das haben, denke ich, alle verstanden“, erklärte Sané im Gespräch mit dem kicker. „Wir sind mit Bayern im Guten auseinandergegangen.“

Ursprünglich wollte der 29-Jährige in München verlängern, weshalb die Gespräche mit den Verantwortlichen „schon sehr weit“ fortgeschritten waren.

„Aber bevor man eine finale Entscheidung trifft, wägt man alles nochmal ab, denkt nochmal nach. Bei mir überwog das Gefühl, etwas Neues machen zu wollen.“

Rückschritt? „Jeder kann seine Meinung haben“

Vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München am 32. Spieltag der vergangenen Saison hatte Sportvorstand Max Eberl verraten, dass eine Verlängerung mit Sané kurz bevorstehe. Anschließend wechselte der Offensivspieler ein wenig überraschend seinen Berater und schloss sich dem bekannten israelischen Spielervermittler Pini Zahavi an. In der Folge lehnte Sané das Angebot der Münchner ab und wechselte ablösefrei nach Istanbul.

Einen Rückschritt in seiner Karriere bedeute der Wechsel für Sané allerdings nicht. „Jeder kann seine Meinung haben, da habe ich nichts gegen. Für mich zählt: Was möchte ich? Was ist die Herausforderung? Gala ist ein großer Verein mit großen Plänen, weltweit bekannt. Es hat mich gereizt, das mitzuerleben, diesen Weg mitzugehen.“

Vielmehr suche der 29-Jährige immer wieder nach neuen Herausforderungen in seiner Karriere. „Das soll nicht heißen, dass Bayern keine Herausforderung war! (lacht) Ich hatte dort meine Zeit, meine Karriere geht nur für eine bestimmte Zeit. Und in der Zeit versuche ich, bestimmte Herausforderungen anzunehmen."

„Ich bin glücklich, wenn ich Bayern sehe“

Sané war im Sommer 2020 von Manchester City nach München gewechselt und gewann mit dem FC Bayern unter anderem viermal die Deutsche Meisterschaft. Den Schritt in die Türkei bereue er keinesfalls.