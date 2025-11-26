Fußballtransfer: Spektakuläres Ziel für Timo Werner?

Benedikt Lohr 26.11.2025 • 19:28 Uhr Neuer Bericht zur Zukunft von Timo Werner: Der Leipzig-Reservist soll ein ganz besondere Wunschziel haben.

Dass RB Leipzigs Stürmer Timo Werner über einen Wechsel im Winter nachdenkt und einen Wechsel in die amerikanische Major League Soccer (MLS) in Betracht zieht, ist bereits bekannt. Nun gibt es neue heiße Spur.

Laut der Bild-Zeitung liebäugelt der 29-Jährige derzeit konkret mit einem Wechsel zu Inter Miami im US-Bundesstaat Florida - dem Klub um Superstar Lionel Messi.

Hintergrund von Werners Überlegungen ist seine begrenzte Perspektive in Leipzig: In dieser Saison stand er erst zweimal im Kader und spielte nur eine Minute, beim 1:0 gegen Wolfsburg Ende September.

Messi lockt Stars nach Miami

Inter Miami, wo Messi seine Karriere ausklingen lässt, könnte für Werner eine attraktive Anlaufstelle sein. Die Heimspiele werden aktuell in Fort Lauderdale ausgetragen, parallel entsteht ein neues Mega-Stadion in Miami. David Beckham schwingt als Präsident und Mitbesitzer das Zepter.

Auch sportlich läuft es bei Inter rund: Das Team steht in den Playoffs in nach einer Messi-Gala den Eastern Conference Finals und trifft dort in der Nacht auf Sonntag auf New York City FC. Im Finale könnte es zu einem Aufeinandertreffen mit den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller kommen.