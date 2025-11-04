Newsticker
Fußballtransfers: Kommt es zum großen Vinícius-Knall?

Vinícius Júnior sorgt mit seinem Wutabgang im Clásico für einen Eklat. Nun sollen sich die Real-Madrid-Bosse für einen drastischen Schritt entschieden haben.
Nach dem Eklat im El Clásico um Vinicius Jr. betont Carlo Ancelotti, dass sich der Real-Star entschuldigt habe und die Sache damit erledigt ist.
SPORT1
Nach seinem Wutabgang im Clásico herrscht weiterhin Wirbel um Vinícius Júnior bei Real Madrid. Nun ist ein Hammer-Bericht über den Brasilianer aufgetaucht.

Wie die Sportbild vermeldete, planen die Bosse der Königlichen, den 25-Jährigen im kommenden Sommer zu verkaufen. Diese Entscheidung soll nach dem Eklat im Clásico gefallen sein, als Vinícius bei seiner Auswechslung einen Wutabgang hinlegte und Trainer Xabi Alonso den Handschlag verweigerte.

Real-Boss soll ein Freund von Vinícius sein

Spanische Medien sowie renommierte Transferexperten haben bislang noch nicht von der nächsten Eskalationsstufe berichtet.

Zwar gilt Klub-Boss Florentino Pérez als Freund des Brasilianers, dennoch soll ihm besonders wichtig sein, dass kein Spieler größer als der Klub ist. Und Vinícius war zuletzt häufiger negativ aufgefallen.

Elfer-Wirbel um Vinícius

Der Superstar entschuldigte sich zwar aufgrund seines Verhaltens, doch sorgte auch am vergangenen Wochenende für Wirbel, als er Kylian Mbappé vor einem Elfmeter den Ball wegschnappte, selbst antrat und verschoss. Alonso kritisierte daraufhin das Verhalten des Brasilianers und wechselte ihn aus.

