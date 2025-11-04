Fußballtransfers: Kommt es zum großen Vinícius-Knall?

Nach seinem Wutabgang im Clásico herrscht weiterhin Wirbel um Vinícius Júnior bei Real Madrid. Nun ist ein Hammer-Bericht über den Brasilianer aufgetaucht.
Kommt es zum großen Vinícius-Knall?
Wie die Sportbild vermeldete, planen die Bosse der Königlichen, den 25-Jährigen im kommenden Sommer zu verkaufen. Diese Entscheidung soll nach dem Eklat im Clásico gefallen sein, als Vinícius bei seiner Auswechslung einen Wutabgang hinlegte und Trainer Xabi Alonso den Handschlag verweigerte.
Real-Boss soll ein Freund von Vinícius sein
Spanische Medien sowie renommierte Transferexperten haben bislang noch nicht von der nächsten Eskalationsstufe berichtet.
Zwar gilt Klub-Boss Florentino Pérez als Freund des Brasilianers, dennoch soll ihm besonders wichtig sein, dass kein Spieler größer als der Klub ist. Und Vinícius war zuletzt häufiger negativ aufgefallen.
Elfer-Wirbel um Vinícius
Der Superstar entschuldigte sich zwar aufgrund seines Verhaltens, doch sorgte auch am vergangenen Wochenende für Wirbel, als er Kylian Mbappé vor einem Elfmeter den Ball wegschnappte, selbst antrat und verschoss. Alonso kritisierte daraufhin das Verhalten des Brasilianers und wechselte ihn aus.