Fußballtransfers: Kommt es zum großen Vinícius-Knall?

SPORT1 04.11.2025 • 12:38 Uhr Vinícius Júnior sorgt mit seinem Wutabgang im Clásico für einen Eklat. Nun sollen sich die Real-Madrid-Bosse für einen drastischen Schritt entschieden haben.

Nach seinem Wutabgang im Clásico herrscht weiterhin Wirbel um Vinícius Júnior bei Real Madrid. Nun ist ein Hammer-Bericht über den Brasilianer aufgetaucht.

Wie die Sportbild vermeldete, planen die Bosse der Königlichen, den 25-Jährigen im kommenden Sommer zu verkaufen. Diese Entscheidung soll nach dem Eklat im Clásico gefallen sein, als Vinícius bei seiner Auswechslung einen Wutabgang hinlegte und Trainer Xabi Alonso den Handschlag verweigerte.

Real-Boss soll ein Freund von Vinícius sein

Spanische Medien sowie renommierte Transferexperten haben bislang noch nicht von der nächsten Eskalationsstufe berichtet.

Zwar gilt Klub-Boss Florentino Pérez als Freund des Brasilianers, dennoch soll ihm besonders wichtig sein, dass kein Spieler größer als der Klub ist. Und Vinícius war zuletzt häufiger negativ aufgefallen.

Elfer-Wirbel um Vinícius