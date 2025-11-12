Vergrault Juventus sein Megatalent?

SPORT1 12.11.2025 • 13:43 Uhr Juventus Turin peilt eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit seinem Megatalent Kenan Yildiz an. Doch noch haben beide Seiten unterschiedliche Gehaltsvorstellungen.

Die Verhandlungen um eine vorzeitige Vertragsverlängerung des einstigen Bayern-Juwels Kenan Yildiz bei Juventus Turin sind offenbar ins Stocken geraten.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, will der italienische Traditionsverein den Kontrakt mit dem türkischen Nationalspieler unbedingt bis 2030 verlängern – garniert mit einer Gehaltserhöhung. Doch noch sollen Spieler- und Vereinsseite unterschiedliche Gehaltsvorstellungen haben. Yildiz soll sieben Millionen Euro pro Saison fordern, Juve bietet sechs Millionen.

Yildiz ist aktuell einer der Geringverdiener im Juve-Kader, aber gleichzeitig schon ein unverzichtbarer Leistungsträger und gilt als einer der Hoffnungsträger für eine erfolgreichere Zukunft der Alten Dame.

Yildiz? Topklubs bringen sich in Stellung

Noch ist der offensive Mittelfeldspieler ohnehin bis 2029 gebunden, von daher ist keine Eile geboten. Doch das Interesse von diversen europäischen Spitzenklubs, die die Entwicklung bei Yildiz genau beobachten, ist verbrieft.

So sollen die englischen Topvereine Chelsea, Liverpool und Arsenal das Megatalent auf dem Zettel haben. Chelsea soll bereits im Sommer mit einem konkreten Angebot in Höhe von rund 70 Millionen Euro abgeblitzt sein. Auch Real Madrids Trainer Xabi Alonso gilt als großer Fan des türkischen Nachwuchsstars. Zudem wird auch immer wieder über eine Rückkehr von Yildiz nach München spekuliert.