BVB: Duranville-Interessent springt offenbar ab

SPORT1 19.12.2025 • 13:49 Uhr Nach wie vor ist bei Borussia Dortmund unklar, wie es für Julien Duranville weitergeht. Einer der Interessenten ist jetzt offenbar abgesprungen.

Auf der Suche nach Spielpraxis werden die Möglichkeiten für Julien Duranville offenbar weniger. Wie die Ruhr Nachrichten melden, ist das Interesse von Werder Bremen am Flügelflitzer von Borussia Dortmund abgekühlt.

Die Norddeutschen hatten den 19-Jährigen Berichten zufolge zunächst als Verstärkung für die Rückrunde ins Visier genommen. Dann entschieden sie sich aber dazu, doch eher nach einem Mittelstürmer Ausschau zu halten. Duranville muss sich also nach anderen Optionen umschauen.

Duranville hat BVB einen schweren Stand. Zuletzt kam der junge Belgier nur noch in der U23 zum Einsatz. Immer wieder warfen ihn langwierige Verletzungen zurück. Zu Saisonbeginn fiel er lange wegen einer Schultereckgelenksprengung aus. Für die Profis absolvierte er in der laufenden Spielzeit noch keine einzige Partie.

BVB: Kovac gab Duranville einen Denkzettel

Hinzu kamen disziplinarische Gründe. Beim jüngsten Auswärtsspiel in Freiburg gab ihm Trainer Niko Kovac einen Denkzettel und verzichtete trotz freier Kaderplätze auf Duranville. Dieser war verspätet zum Abschlusstraining erschienen und hatte im Training einen lustlosen Eindruck hinterlassen.