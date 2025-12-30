Eintracht-Abgang bahnt sich an

Julius Schamburg , Maximilian Lotz 30.12.2025 • 18:30 Uhr Nach der Verpflichtung von Younes Ebnoutalib zeichnet sich in der Offensive bei Eintracht Frankfurt ein Abgang immer mehr ab.

Der Winter-Umbruch in der Offensive von Eintracht Frankfurt geht munter weiter. Nach der Verpflichtung von Younes Ebnoutalib rückt ein Abschied von Elye Wahi immer näher.

Nach SPORT1-Informationen soll der 22-Jährige die Eintracht im Winter definitiv verlassen. Der OGC Nizza gilt schon seit einigen Tagen als Favorit - trotz der kürzlich erfolgten Entlassung von Trainer Franck Haise, der Wahi in der Saison 2023/24 erfolgreich beim RC Lens coachte.

Die Spielerseite hat mit Nizza bereits eine Einigung erzielt. Auch zwischen beiden Klubs besteht bereits grundsätzliche Einigung.

Nizza-Trainer Haise vor Entlassung noch entscheidend beteiligt

Alles läuft darauf hinaus, dass die Frankfurter die Leihbedingungen akzeptieren werden. Die Leihgebühr soll 1,5 Millionen Euro betragen. Auch die Bild-Zeitung berichtete entsprechend.

Haise war daran noch entscheidend beteiligt, hatte Wahi von einem Wechsel an die Côte d‘Azur überzeugt - musste nun allerdings seinen Hut nehmen. Doch auch Nachfolger Claude Puel hat schon mit Wahi gesprochen, sodass der Deal nicht gefährdet ist.

Der Medizincheck soll noch vor dem Jahreswechsel am Mittwoch über die Bühne gehen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Wahi bleibt in Frankfurt hinter den Erwartungen zurück

Die Eintracht hatte im vergangenen Januar Wahi für 26 Millionen Euro Ablöse von Olympique Marseille verpflichtet und den Mittelstürmer mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet. Doch die Erwartungen konnte der Offensivspieler bislang nicht erfüllen.

Sein bislang einziges Tor in 25 Pflichtspielen für die SGE erzielte Wahi in der ersten Runde im DFB-Pokal beim unterklassigen FC Engers (5:0).

Zudem gab es auch Unstimmigkeiten zwischen Wahi und dem Trainerteam sowie den Verantwortlichen des Klubs.