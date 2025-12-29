Transfer-Coup der Eintracht ist offiziell

Julius Schamburg , Maximilian Lotz 29.12.2025 • 18:21 Uhr Eintracht Frankfurt sticht bei der Suche nach Verstärkung für die Offensive einen Ligakonkurrenten aus.

Eintracht Frankfurt ist bei der Suche nach einem neuen Angreifer fündig geworden. Younes Ebnoutalib wechselt von der SV Elversberg zur Eintracht. Das teilten die Hessen am Montag offiziell mit. Zuvor konnte SPORT1 einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung bestätigen.

Die SGE hat über die Weihnachtstage das Angebot für den 22 Jahre alten gebürtigen Frankfurter erhöht - mit Erfolg. Die Ablöse beläuft sich auf acht Millionen Euro, weitere zwei Millionen könnten in Form von Bonuszahlungen fließen.

Ebnoutalib vor einem Jahr noch in der Regionalliga

Der Deal beinhaltet keine Weiterverkaufsbeteiligung für Elversberg. Die Saarländer hatten den Sohn eines früheren Olympia-Silbermedaillengewinners im Taekwondo erst vor einem Jahr für einen fünfstelligen Betrag vom Regionalligisten FC Gießen verpflichtet.

Nun folgt der nächste Karriereschritt nach Frankfurt. Ebnoutalib unterschrieb in der Mainmetropole einen Vertrag bis Sommer 2031 und soll mindestens zwei Millionen Euro jährlich verdienen.

„Younes ist ein sehr torgefährlicher Spieler mit einer sehr guten Physis“, sagte Sportvorstand Markus Krösche: „Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Fähigkeiten schnell helfen kann, zumal er alle athletischen Voraussetzungen mitbringt.“

Die Wölfe boten finanziell zwar ähnliche Zahlen, letztlich waren für die Spielerseite aber der Schritt in Ebnoutalibs Heimatstadt Frankfurt und die sportliche Perspektive bei der SGE von größerer Bedeutung.

„Klar ist aber auch, dass wir Younes die notwendige Eingewöhnungszeit bei der Eintracht geben. Als gebürtiger Frankfurter wird er aber ohnehin keine Schwierigkeiten haben, sich wieder in seiner Heimatstadt einzuleben“, sagte Krösche.

Weitere Bewegungen im Frankfurt-Kader möglich

Sollte der Transfer wie geplant zeitnah über die Bühne gehen, könnte Ebnoutalib schon zum Trainingsauftakt am 2. Januar mit seiner neuen Mannschaft auf dem Platz stehen.

Unabhängig davon buhlen die Frankfurter weiter - wie schon im vergangenen Sommer - um die Dienste von Arnaud Kalimuendo. Doch der Poker um den 23 Jahre alten Stürmer von Nottingham Forest stockt aktuell.