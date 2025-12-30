Erster BVB-Wintertransfer kurz vor Abschluss

Der erste Wintertransfer des BVB wird konkreter. Nach SPORT1-Informationen steht Borussia Dortmund kurz davor, Oscar Bobb von Manchester City auszuleihen.

Der Deal hängt allerdings noch von einer weiteren Personalie ab. Denn nur wenn der von ManCity umworbene Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth auch tatsächlich zu den Citizens wechselt, darf auch Bobb gehen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Bobb soll dann zunächst bis Saisonende ausgeliehen werden - inklusive Kaufoption, die bei 30 Millionen Euro liegen soll.

BVB-Boss Kehl kündigt „ein, zwei Kaderbewegungen“ an

Sportdirektor Sebastian Kehl hatte nach dem 2:0-Sieg gegen Gladbach vor der Winterpause „vielleicht ein, zwei Kaderbewegungen“ angekündigt. Bobb könnte dem zuletzt etwas lahmenden Offensivspiel der Dortmunder frischen Wind verleihen.

Der 22 Jahre alte Norweger ist variabel einsetzbar, kommt verstärkt auf dem rechten Flügel zum Zug. Bei City besitzt Bobb noch einen Vertrag bis 2029. Insgesamt hat er in 47 Pflichtspielen für den englischen Topverein drei Tore und vier Assists zu verzeichnen.

Bobb bei Manchester City vorwiegend in der Jokerrolle

Unter Trainer Pep Guardiola feierte er vor zwei Jahren sein Premier-League-Debüt für die Skyblues. Doch über die Jokerrolle kam er bislang nicht hinaus.

