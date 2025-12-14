FC Bayern: Das will Eberl bei Upamecano klarstellen

Stefan Kumberger , Christopher Mallmann 14.12.2025 • 22:17 Uhr Der FC Bayern kämpft weiter um eine Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano. In der Gerüchteküche will Max Eberl etwas klarstellen.

„Was jetzt immer wieder um uns herum kreist: Er hat abgesagt … Drohung … Ultimatum – alles Quatsch. Wir reden sehr gut. Das Nadelöhr wird kleiner und dann muss er durchs Nadelöhr durch. Mein Wunsch wäre: durchs Nadelöhr durch und nicht dran vorbei", sagte Eberl nach dem Remis gegen Mainz 05 (2:2) auf SPORT1-Nachfrage.

Der 52-Jährige wisse nicht, „was in den einzelnen Türen des Adventskalenders 15, 16, 17, 18, 19 noch kommt. Es wäre wünschenswert (eine vorzeitige Verlängerung innerhalb dieses Kalenderjahres; Anm. d. Red.), aber das kann ich nicht versprechen. Grundsätzlich bin ich sehr zuversichtlich. Wir haben schon einige Vertragsverlängerungen über Wochen und Monate gemeinsam besprochen. Es ist unser großer Wunsch."

Upamecano-Poker läuft weiter

Upamecanos Vertrag in München läuft im kommenden Sommer aus. Trotz großer Bemühungen der Bayern-Bosse wurde noch immer keine Einigung über eine Verlängerung erzielt. Ab dem 1. Januar ist es Upamecano offiziell erlaubt, mit anderen Vereinen zu sprechen.