Eintracht gewinnt Transfer-Poker gegen Bundesliga-Rivalen

Julius Schamburg , Maximilian Lotz 28.12.2025 • 18:40 Uhr Eintracht Frankfurt sticht bei der Suche nach Verstärkung für die Offensive einen Ligakonkurrenten aus.

Eintracht Frankfurt ist bei der Suche nach einem neuen Angreifer fündig geworden. Younes Ebnoutalib wechselt von der SV Elversberg zur Eintracht - vorausgesetzt, beim obligatorischen Medizincheck läuft alles glatt. SPORT1 kann einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung bestätigen.

Die SGE hat über die Weihnachtstage das Angebot für den 22 Jahre alten gebürtigen Frankfurter erhöht - mit Erfolg. Die Ablöse beläuft sich auf acht Millionen Euro, weitere zwei Millionen könnten in Form von Bonuszahlungen fließen.

Ebnoutalib vor einem Jahr noch in der Regionalliga

Der Deal beinhaltet keine Weiterverkaufsbeteiligung für Elversberg. Die Saarländer hatten den Offensivspieler erst vor einem Jahr für einen fünfstelligen Betrag vom Regionalligisten FC Gießen verpflichtet.

Nun folgt der nächste Karriereschritt nach Frankfurt. Ebnoutalib soll in der Mainmetropole einen Vertrag bis Sommer 2031 unterschreiben und mindestens zwei Millionen Euro jährlich verdienen.

Die Wölfe boten finanziell zwar ähnliche Zahlen, letztlich waren für die Spielerseite aber der Schritt in Ebnoutalibs Heimatstadt Frankfurt und die sportliche Perspektive bei der SGE von größerer Bedeutung.

Weitere Bewegungen im Frankfurt-Kader möglich

Sollte der Transfer wie geplant zeitnah über die Bühne gehen, könnte Ebnoutalib schon zum Trainingsauftakt am 2. Januar mit seiner neuen Mannschaft auf dem Platz stehen.

Unabhängig davon buhlen die Frankfurter weiter - wie schon im vergangenen Sommer - um die Dienste von Arnaud Kalimuendo. Doch der Poker um den 23 Jahre alten Stürmer von Nottingham Forest stockt aktuell.