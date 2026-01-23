Fußballtransfers: Bayerns Schmerzgrenze bei RB-Star?

SPORT1 23.01.2026 • 19:51 Uhr Yan Diomande von RB Leipzig spielt sich ins Scheinwerferlicht. Der FC Bayern soll eine Schmerzgrenze für den 19-Jährigen festgelegt haben.

Flügelflitzer Yan Diomande von RB Leipzig wird seit geraumer Zeit mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Wie die Bild berichtet hat, befassen sich die Münchener Verantwortlichen durchaus mit dem 19-Jährigen und sollen intern eine Schmerzgrenze festgelegt haben.

Bayerns Schmerzgrenze für RB-Star

Demnach würden die Bayern maximal 60 Millionen Euro in die Hand nehmen wollen, um sowohl Leipzig als auch Diomande von einem Wechsel zu überzeugen.

Gleichzeitig wisse man beim deutschen Rekordmeister, dass es die einmalige Chance auf eine Zusammenarbeit im Sommer geben wird, andernfalls „geht er nach England und da kriegst du ihn nicht mehr raus“, heißt es.