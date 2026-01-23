Fußballtransfers: Bayerns Schmerzgrenze bei RB-Star?

Flügelflitzer Yan Diomande von RB Leipzig wird seit geraumer Zeit mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.
Bayerns Schmerzgrenze bei RB-Star?
Wie die Bild berichtet hat, befassen sich die Münchener Verantwortlichen durchaus mit dem 19-Jährigen und sollen intern eine Schmerzgrenze festgelegt haben.
Bayerns Schmerzgrenze für RB-Star
Demnach würden die Bayern maximal 60 Millionen Euro in die Hand nehmen wollen, um sowohl Leipzig als auch Diomande von einem Wechsel zu überzeugen.
Gleichzeitig wisse man beim deutschen Rekordmeister, dass es die einmalige Chance auf eine Zusammenarbeit im Sommer geben wird, andernfalls „geht er nach England und da kriegst du ihn nicht mehr raus“, heißt es.
Am vergangenen Wochenende trafen RB und Bayern in der Bundesliga aufeinander. Im Vorfeld des Topspiels sagte RB-Boss Oliver Mintzlaff bei Sky: „Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, er ist auch nächste Saison sicher bei uns - auch, wenn es ein Angebot von 80 oder 90 Millionen geben sollte.“